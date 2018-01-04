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Turizmcilerin gözü 3 bölgede

Turizmciler; Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Güney Kore gibi hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık verecek.

04 Ocak 2018 Perşembe 09:06
Turizmcilerin gözü 3 bölgede

Turizmciler, bu yıl mevcut pazarların yanı sıra, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Güney Kore gibi hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık verecek.

Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, geçen yıl İstanbul’da ağırlıklı olarak Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden turistleri ağırladığını belirterek, ’’Gelen turist sayısındaki artışa rağmen, kentimizin oda geliri 2015 yılının yüzde 50 gerisinde kaldı. Bu yılsa ağırlıklı olarak Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden turistleri misafir edeceğiz. Yıl bazında bu yüzde 20 - 30 arasında bir büyüme öngörüyoruz” dedi.

Asya’da yaşayan 1 milyar 100 milyon Müslüman nüfusun yaklaşık 250 milyonunun gelir düzeyinin yüksek olduğuna dikkat çeken Arifoğlu, ’’Bu pazarlardan daha fazla turist alabilmemiz için tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yanı sıra, tur operatörlerimizin de olması gerekiyor. Ancak, bu üç pazarda (Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika) tur operatörümüz bulunmuyor. Gerekli destek ve teşvikler ile bu pazarlarda biran önce Türk tur operatörlerimizi oluşturmalıyız. Mesela, Cezayir’den ülkemize gelmeyi isteyen ciddi bir turist kitlesi bulunuyor. Cezayir ile karşılıklı vize uyguluyoruz. Eğer vize problemi ortadan kalkarsa, daha fazla Cezayirli turist tatil için ülkemize gelebilir.” diye konuştu.

Arifoğlu, Çin ile Türkiye arasındaki uçuş sayısının arttırılması gerektiğini kaydetti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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