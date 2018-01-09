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Turizmciler Şimşek’ten destek istedi

TTYD heyeti, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti.

09 Ocak 2018 Salı 11:15
Turizmciler Şimşek’ten destek istedi

TTYD heyeti, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, turizmde 2023 hedeflerine ulaşmak için gereken dönüşüm stratejisi kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli tedbir önerilerini kendisine iletti.

Turizm Master Planı oluşturulmasını hedefleyen destek tedbirlerinden öne çıkan maddeler şu şekilde: “Sektöre yönelik 20 milyar liralık ilave KGF limiti oluşturulması, turizm sektörünün ihracatçılara sağlanan tüm desteklerden yararlandırılması, turizmciye ana girdi kalemlerini vergisiz ithal ederek kullanma imkanı sağlanması, orta ve uzun vadeli, düşük faizli Eximbank kredisi imkanı, istihdam teşviklerinin turizm sektörüne özel 2 yıl daha uzatılması ve kış sezonunda iş akdinin devamını sağlayacak istihdam desteklerinin oluşturulması.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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