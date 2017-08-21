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Turizm sektörünü canlandırma projesi toplantısı yapıldı

Adıyaman’da turizm sektörünü canlandırma projesi kapsamında toplantı Vali Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında yapıldı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:37
Turizm sektörünü canlandırma projesi toplantısı yapıldı

Adıyaman Valiliği tarafından Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Mali Yardımlar Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen ve Adıyaman’ın turizm sektöründeki faaliyetlerini rekabetçi bir yapıya kavuşturmak amacıyla düzenlenen Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi toplantısı Vali Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Kalkancı başkanlığında yapılan toplantıya, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ile Kommagene-Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız katıldı. Vali Nurullah Naci Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, projenin mevcut durumu ile ilgili Kommagene-Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız’dan slayt eşliğinde bilgi aldı. AB destekli “’Kommagene-Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma’’ projesi kapsamında, değişik alanlarda yapılacak çalışmalar sonucunda Adıyaman’da turizm alanında önemli değişim ve gelişmelerin yaşanarak turizmden elde edilen katma değerin artırılması hedefleniyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler programı kapsamında Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi ile bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların azaltılması hedeflenmekte olup, proje kapsamında, 10 farklı ören yerinde inşaat ve çevre düzenlemesi yapılarak, ulusal ve uluslararası tanıtım etkinlikleri ile turizm işletmecileri ve diğer paydaşlara yönelik eğitim faaliyetleri yürütülecektir. Proje kapsamında, Adıyaman’a yeni turizm destinasyonları kazandırılacak olup, yıllık 30 bin turist artışı hedeflenmekte ve konaklama süresinin artacağı hatırlatılarak, tüm bu çalışmaların odağı olacak aynı zamanda sergi ve gösteri amaçlı Kommagene Odak binasının inşa edileceği belirtildi.

Yapılan toplantıda, proje kapsamında önümüzdeki günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın İPA Projesinin sözleşme ve imza törenine katılmak üzere Adıyaman’a geleceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:37
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