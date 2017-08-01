Turizm sektörü yükselişe geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Haziran ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3 milyon 486 bin 940 kişiye ulaştı.

İlk altı ay baz alındığında da 2017 Ocak-Haziran döneminde yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.05 artış göstererek 12 milyon 249 bin 449 oldu.

En fazla ziyaretçi Rusya’dan

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk üç şöyle:

Rusya 1 milyon 692 bin 103 kişiyle zirvede,

Almanya 1 milyon 246 bin 744 kişiyle ikinci,

Gürcistan 1 milyon 73 bin 271 kişiyle üçüncü.

Türkiye’ye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ise ilk üçe İstanbul, Antalya ve Edirne yerleşti.

İstanbul’u 4 milyon 389 bin 819 turist ziyaret ederken, Antalya’ya 3 milyon 273 bin 91, Edirne’ye de 1 milyon 191 bin 799 turist geldi.