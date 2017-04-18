"Turizm için eylem planları gerekiyor"

Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen programa katılan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş burada yaptığı konuşmada Düzce’nin turizm değerlerine dikkat çekti. Düzce’nin doğal turizm kaynaklarına sahip olduğuna değinen Başkan Mehmet Keleş, "Düzce konum itibarıyla çok şanslı bir bölgedir. Sahip olduğu turizm varlıkları ve değerleri ile steril bir turizm adası gibidir. Bozulmamış bir doğal yapısı vardır" ifadelerini kullandı.

Düzce’nin turizm potansiyelinin doğru planlama ile hayata geçirilmesi ve turizm sektörüne kazandırılması gerektiğine işaret eden Başkan Keleş şu görüşlere yer verdi; “Düzce’nin çevresine baktığınız zaman doğal turizm kaynaklarını ve değerlerini görmek mümkün. Bu bölgelerin yerli ve yabancı turizme açılması gerekiyor. Mesela Kardüz yaylasında kayak tesisi için Bakanlar Kurulundan karar çıktı ama yatırım yapılmıyor. Gölyaka golf sahası için de benzer bir karar bulunuyor. Ama burada da yatırım bulunmuyor. Dolayısıyla tesisleşmeye ihtiyacımız var. Turizm projelerimizle birlikte eylem planlarına ihtiyaç vardır. Bunlar yapıldığı takdirde turizmde çok önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum’. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Konuralp’in tarihi ve turizm kimliğine de dikkat çekti ve ‘ Belediye olarak Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Oluyor projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında bölgede yürüyüş parkurları hazırlıyoruz, ev pansiyonculuğu, restoran gibi turizm tesislerini hazırlıyoruz. Bunları daha da geliştirmemiz gerektiğini de biliyoruz’ dedi. Başkan alternatif turizm hakkında da şu bilgileri verdi “ Doğu Avrupa Ekstrem Ve Türkiye Endura Şampiyonası, Yakın Karadeniz Baja Rallisi Düzce’den start almaktadır. Bölgemizde eko turizm günbegün artmaktadır. Yerli ve yabancı turizmi canlandırmak, farkındalığı ortaya koymak için benzer projeler hazırlanmaktadır.”