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Turizm gelirleri yüz güldürdü

Turizm sektörü 2016 yılında yaşanan gelir kaybını 2017 yılında artışla kapattı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:28
Turizm gelirleri yüz güldürdü

Turizm sektöründe istihdamdan kredi desteğine kadar verilen pek çok teşvik meyvelerini vermeye başladı. Dün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; Türkiye’nin turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37.6 artarak 11 milyar 391 milyon 668 bin dolar oldu.

ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA 684 DOLAR

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 77’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.Turizmde artan gelir, sektörü şimdiden gelecek sezon için heyecanlandırdı. Bu çeyrekte ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiler. Yapılan harcamaların 8 milyar 855 milyon 369 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 536 milyon 299 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde yabancıların ortalama harcaması 634 dolarken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması ise 900 dolar oldu.

​Turizm sektöründe istihdamdan kredi desteğine kadar verilen pek çok teşvik meyvelerini vermeye başladı. Turizm sektöründe istihdamdan kredi desteğine kadar verilen pek çok teşvik meyvelerini vermeye başladı. Dün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; Türkiye’nin turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37.6 artarak 11 milyar 391 milyon 668 bin dolar oldu.

ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA 684 DOLAR

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 77’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.Turizmde artan gelir, sektörü şimdiden gelecek sezon için heyecanlandırdı. Bu çeyrekte ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiler. Yapılan harcamaların 8 milyar 855 milyon 369 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 536 milyon 299 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde yabancıların ortalama harcaması 634 dolarken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması ise 900 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISINDA %38.1’LİK YÜKSELİŞ

Türkiye’nin çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise; 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38.1 artarak 16 milyon 663 bin 265 kişi oldu. Bunların yüzde 82.6’sını 13 milyon 770 bin 308 kişi ile yabancılar, yüzde 17.4’ünü ise 2 milyon 892 bin 957 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37.9 artarak 1 milyar 560 milyon 756 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 217 milyon 678 bin dolarını kişisel, 343 milyon 78 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.5 artarak 2 milyon 514 bin 317 kişi oldu.Bunların kişi başı ortalama harcaması 621 dolar olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Bu durum beklenen bir şeydi. Geçen yılla kıyaslandığında sayılarda ciddi bir artış var. Doğal olarak buda gelirlere yansıdı” diye konuştu. Ayık, 2017 yılını bir iyileşme yılı olarak gördüklerinin altını çizdi. 

GELECEK YIL İÇİN OLUMLU BEKLENTİ

Ayık; “Şu anki verilerde hem sayısal hem de elde edilen gelir anlamında bunu doğrular nitelikte. Önümüzdeki yıl içinde beklentilerimiz olumlu” ifadelerini kullandı. Güney Doğu Avrupa Ülkeleri olarak da bilinen Balkan devletleri pazarlarında da ciddi artışlar sağladıklarını aktaran Ayık; iyileştirmeye dönük çaba ve faaliyetlerin durdurulmaması gerektiğini belirterek bu konuda turizmcilerin yoğun çaba ve mesailerinin sonuç verdiği bilgisini paylaştı.

İRAN MERCEK ALTINA ALINMALI

Sektördeki son gelişmelere değerlendiren Ayık, "Komşu ülkeler her zaman yapılan ziyaretlerle çok hızlı gelişip çok çabuk büyür. Hemen yanı başımızda bir İran pazarı var. Bunu mercek altına almamız lazım” açıklamasında bulundu. Kısa vadede büyük sayıların bu ülkeden yakalanabileceğine işaret eden Ayık; “İran’la mevcut birtakım sorunlar çözülürse, kısa vadede İran pazarından çok ciddi hacimleri yakalama şansımız var. Zaten mevcut bir hareketliliğimiz var. Bunu da büyütmeye ekstra bir çaba göstermemiz gerekiyor” dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:28
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