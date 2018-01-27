Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Turizm Bakanı: Booking'e kısıtlamanın olmaması lazım

Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Booking'in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye'den rezervasyonun yapılması gerekir" dedi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:00
Turizm Bakanı: Booking'e kısıtlamanın olmaması lazım

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu oldu. Türkiye'de turizm meselelerinin masaya yatırıldığı programda, Hakan Çelik'in pek çok insanın merak ettiği 'Booking'deki son durum nedir?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Öncelikle şunu söyleyeyim Booking'in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye'den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli."

Kurtulmuş, sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"ALMAN TURİSTER GERİ DÖNÜYOR"

Türkiye'yi bu yıl parlak bir yıl bekliyor. 2015-2016 yılları arasında dibe vurulmuş durumdan kurtulduk. Almanya'daki turistler tarafından büyük ilgi var.

Turizmde avrupa pazarını kazandık. İlerleyen zamanda kongre turizmde ilk 5 de oluruz.Dünya standartlarının üstündeyiz. Ayırca alternatif turizm sınıflarına yöneliyoruz.

"UÇAKLARA YAKIT YARDIMI YAPACAĞIZ"

Türkiye'deki otel kalitemiz yüksek. Devlet ve özel sektör işbirliği içinde… Uçaklara yakıt desteğimizi 12 aya yayacağız. Ayrıca kruvaziyer turizmine destek vereceğiz.

 

2017 yüzümüzü güldürdü. 2017 yılında 32.4 milyon turist turist sayısına ulaştık 26 milyar dolarda turizm geliri var. Bu sayıyı 38 milyona çıkaracağız ve gelirimizi de 30 milyar dolara çıkaracağız.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:00
  1. Numan kurtulmuş
  2. Türkiye
  3. Turizm
  4. Ekonomi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yağmur duasına çıktılar... Ülkeyi sel aldı!
    1. Yağmur duasına çıktılar... Ülkeyi sel..
    2. Galaxy S9 özellikleri sızdırıldı
    3. Yolda yürüyen genç kızı böyle yumrukladı
    4. Almanya'da skandal görüntüler!
    5. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
    6. Benzin kritik sınırı aştı
    7. Diyet yapmadan kilo vermek mümkün!
    8. Kurşun kalem nasıl üretiliyor?
    9. Primlerin yükselmesiyle emekli..
    10. Vatandaşlar Türk bayrağıyla Mehmetçiği..
    11. Turizm Bakanı: Booking'e kısıtlamanın..
    12. Flaş gelişme! Beşiktaş borsaya bildirdi
    13. Kritik isimler Kilis'teyken roketli..
    14. Vagner Love'sız Alanya'dan 3 gollük..
    15. Artık ABD düşünsün!
    16. Irkçı Trump'tan o liderlere 'saygı'..
    17. Diyarbakır'da hareketlilik! F-16'lar..
    18. En az bu otomobil modelleri sattı!
    19. Süper Lig ekibine şok! Yıldız futbolcu..
    20. TSK ele geçirdi! Çok sayıda terörist...
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı
    Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı