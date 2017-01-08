Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü

Fransa'da Portekizli turistleri İsviçre'ye götüren otobüs devrildi, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü
Eklenme: 08 Ocak 2017, 15:30
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Fransa’nın iç bölgelerinde yer alan Saone-et-Loire kentinde meydana  gelen kazada yaralananların üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soğuk hava koşulları ve yoldaki buzlanmanın, otobüsün sabaha karşı  yoldan çıkarak devrilmesine neden olduğu tahmin ediliyor.

Kazayla ilgili soruşturmayı başlatan Fransız savcı Karine Malara,  basına yaptığı açıklamada, “Kazanın nedeninin,  şoförün kayarak yoldan çıkan  otobüsün kontrolünü kaybetmesi olduğu görülüyor.“ dedi.

Kazada yaralananların bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildiği  belirtildi. Kazanın olduğu bölgedeki valilik, dün sürücüleri buzlanma nedeniyle  uyarmıştı.

 
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