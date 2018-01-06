Turistler Türkiye'ye akın etti

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 'Turizmin başkenti' Antalya'nın büyük sıkıntıların görüldüğü 2016 yılı ardından yeniden 10 milyon barajının aşıldığı 2017 yılına ilişkin toplam turist rakamlarını Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıkladı. 2017 yılında Antalya ve Gazipaşa havalimanları ile İstanbul'dan transit olmak üzere kente havayoluyla 184 ülkeden turist geldi.

2017 İLAÇ OLDU

2017 yılının, 2016 gibi sıkıntılı bir yıldan sonra gerçekten ilaç gibi olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "2016 yılını çok iyi rakamlarla kapatamamıştık. Hain darbe girişimi, bölgede yaşanan sıkıntılar, savaşlar, 2016 sıkıntılıydı. Dünyada başka bir destinasyonda var mıdır iki yıl arasında bu kadar sıçrama? 2016 yılını 6 milyon 400 bin turistle kapamıştık, 2017 yılını ise 10 milyon 486 bin turistle kapadık" dedi.

YÜZDE 57'LİK ARTIŞ

İki yıl arasındaki artışın yüzde 57 gibi büyük bir oran olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

"Bunu bu şehir başardı, bu şehrin potansiyeli vardı. Bu başarıda şehirdeki kamu yönetimi, yerel yönetimler, özel sektör, sektörün sivil toplumu, kentteki basın-yayın organları olmak üzere herkes üzerine düşeni yaptı. Sektörde çalışan arkadaşlar çok büyük fedakarlıklar gösterdi ve biz 2017'yi iyi bir sonuçla kapadık. Şimdi bu moral ve motivasyonla 2018'e girdik."

2018 HEDEFİ 14 MİLYON TURİST

Bu yılın 2017'den çok daha iyi olacağını öngördüklerine işaret eden Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

Sektörle bir toplantı yaptık. Hem 2017'yi tartıştık hem de 2018 projeksiyonlarımıza baktık. Ortak kanaatimiz, 2017'ye göre Antalya için en az yüzde 35- 40 bir artışı öngörüyoruz. Bu, ön rezervasyonlara, uçak slotlarına ve hedef pazarlarımızdaki hareketliliğe bakarak çıkardığımız sonuç. İnşallah herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamazsak 2018'in sonunda 14 milyonları konuşuruz diye temenni ediyoruz.

RUSLAR BÜTÜN ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Bu yıl Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde yaşanan rekor artışları da değerlendiren Vali Karaloğlu, Rusya pazarında 2017'de bütün zamanların rekorunun kırıldığını kaydetti.

3 milyon 800 bine yakın sadece Rusya'dan misafir geldiğine değinen Vali Münir Karaloğlu, "Toplantıda bu pazarın 2018'de daha da büyüyeceğini öngördük. Tabi Rusya'nın etkili olduğu hinterlandı var. BDT bölgesi ve o bölgede de geçen sene ciddi bir sıçramamız oldu. Şu anda Antalya'ya en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Antalya'ya gelen toplam turist sayımızın yüzde 40'ını Ruslar oluşturdu, Rusya'dan geldi" dedi.

YENİ PAZAR HEDEFLERİ

Vali Karaloğlu, Rusya-BDT pazarındaki büyümenin iyi olduğunu ama tek pazara bağlı olmayı da çok arzu etmediklerini belirtti. Pazar çeşitliliği konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karaloğlu, "Ortadoğu pazarı çok büyüyor. Rakamlar Avrupa ve Rusya kadar büyük olmasa da oransal olarak 2016 ile 2017 rakamlarına bakıldığında çok büyüyor. Bugün hedef ülkeler belirledik. Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan gibi. 2018'de ve devamındaki yıllarda pazarı çeşitlendirme ve Antalya'daki tek pazarın ağırlığını azaltma noktasında bir gayretimiz olacak. Bunu yaparken rakamı büyüteceğiz. Farklı ve yeni pazarlardan turist getirerek bu sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

DENİZ-KUM-GÜNEŞ ANTALYA'NIN EN BÜYÜK AVANTAJI

Antalya'da birincisi pazar, ikincisi ürünün çeşitlendirilmesi gerektiğini hep söylediklerini de anlatan Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Antalya bugüne kadar en büyük avantajı olan sahil turizmiyle buralara geldi. Bundan sonra da sahil turizmine Antalya devam edecek. Sahil turizmindeki deniz, kum ve güneşi kullanarak bu başarıyı elde ettik. Buna Antalya devam etmeli. Antalya'nın en büyük avantajıdır bu. Ama Antalya'yı sadece deniz, kum ve güneşten ibaret sanmak da kente yapılacak en büyük haksızlık olur. Bunu baştan beri söylüyorum. Antalya'da mutlaka turizmi çeşitlendirmemiz, tüm imkanlarını turizme seferber etmemiz lazım.

RUSLAR REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Antalya'ya, Antalya ve Gazipaşa havalimanları başta olmak üzere İstanbul ile diğer havalimanlarından transfer şeklinde 2017 yılında ağırladığı 10 milyon 486 bin turistin milliyetlerine göre dağılımında Ruslar ilk sırayı aldı. 2016'ya göre yüzde 671 artışla 3 milyon 796 bin 374 turist sayısıyla Ruslar tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sayı toplam turistin de yüzde 40'ını oluşturdu. Turizmin altın yılı olarak kabul edilen 2014 yılında Antalya'ya 3 milyon 489 bin Rus turist gelirken, bu ülkeden 2015 yılında 2 milyon 838 bin, 2016'da ise 492 bin 349 tatilci geldi. İkinci sırada ise Almanya geldi. Almanya pazarında yüzde 15 azalma ile 1 milyon 694 bin 956 turist geldi. Üçüncü sırayı alan Ukrayna'dan yüzde 24 artışla 715 bin kişi geldi. Dördüncü İngiltere'den yüzde 8.5 artışla 375 bin, beşinci Hollanda'dan yüzde 21 düşüşle 275 bin turist geldi.