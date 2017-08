Turistler Kapadokya’ya el ve ayak izlerini bırakıyor

Avanos’ta çanak ustası Şaban Topuz, turistlerin el ve ayak izlerini önce çanak yapılan çamura alıyor, daha sonra da tablo halinde kendilerine takdim ediyor. Bölgeye gelen bir ailenin yeni doğan çocukları için hatıra istemesi üzerine bu fikrin ortaya çıktığını anlatan Topuz, "Aile ile konuştuk ve çocuğun el, ayak izlerini çamura çıkararak bir pano oluşturmaya karar verdik. Oluşturduğumuz panoyu evlerinin en güzel yerlerine koyacaklarını belirttiler. Daha sonra fotoğrafını çekip bize gönderdiler. Çalışmamız böyle başladı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin el ve ayak izlerini alarak kurutuyoruz, üç hafta içerisinde de adreslerine gönderiyoruz. Hem biz maddi anlamda bir kazanç sağlıyoruz hem de onlar Kapadokya’ya bir iz bırakıyor” diye konuştu. Şaban Topuz, uygulamanın yeni başlamasına rağmen rağbet gördüğünü söyledi.

Bursa’dan Kapadokya bölgesini her yıl düzenli olarak ziyaret ettiğini ifade eden Leyla Yıldırım Çavuker de çalışmayı merak edip yaptırdı. Çavuker, "Her yıl olduğu gibi bu yılda uğrak yerimdi Kapadokya. Kapadokya’nın büyülü bir atmosferi var ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Her yıl mutlaka uğrayacağım yerlerden biri. Avanos’u da çok seviyorum. Burada gezerken Kapadokya’ya bir iz bırakın ibaresini gördüğümde açıkçası merak ettim ve buraya geldim. İşletme sahibi Şaban Bey ile tanıştım. Daha sonrasında çamurumuzu hazırladı. El ve ayak izlerinizi burada çamura bırakabiliyorsunuz. Burada yapılan bu çalışma gerçekten muhteşem olmuş. Çünkü size özel bir çalışma. Ben de geldim izlerimi bıraktım, alıp gideceğim” ifadelerini kullandı.