Turistler 6 ayda giyim ve ayakkabıya 1,2 milyar dolar harcadı

Türkiye'yi yılın ilk yarısında ziyaret eden turistler, giyecek ve ayakkabı için yaklaşık 1,2 milyar dolar harcama yaptı.



AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde Türkiye'yi yurt dışından 2 milyon 260 bin 827'si Türk vatandaşı olmak üzere 13 milyon 708 bin 152 kişi ziyaret etti.

Söz konusu dönemde turizm geliri yaklaşık 8,8 milyar doları bulurken, bunun 6,8 milyar dolarını yabancı ziyaretçilerin, yaklaşık 2 milyar dolarını ise yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının harcamaları oluşturdu.

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin toplam turizm harcamalarının 7,5 milyar doları kişisel, 1,2 milyar doları da tur paketi harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 1 milyar 970 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 1 milyar 326 milyon dolarla uluslararası ulaştırma harcamaları ve 1 milyar 36 milyon dolarla konaklama takip etti.

Yabancı ziyaretçiler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye'de sağlık için 390 milyon dolar harcarken, yurt içi ulaştırmaya 618 milyon dolar ödedi. Turistlerin Türkiye'de spor, eğitim ve kültür için harcadığı tutar 95 milyon doları aştı.

Turistler yılın ilk yarısında harcamalarının yüzde 13,2'sini (1 milyar 175 milyon 753 bin dolar) giyim ve ayakkabı için yaparken, hediyelik eşyaya harcadıkları pay yüzde 5,4 (477 milyon 58 bin dolar) olarak belirlendi. Diğer harcamalara 327 milyon dolar para ayıran turistlerin Türkiye'den halı ve kilim almak için ödediği tutar 46 milyon dolar oldu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm giderleri yılın ilk yarısında 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Turizm giderlerinin 1 milyar 724 milyon doları kişisel harcama ve 520 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.

Vatandaşlar, yurt dışındaki kişisel harcamalarının yüzde 50'sini yeme içme, konaklama ve hediyelik eşyaya ayırdı. Turizm giderlerinin 443 milyon doları konaklama, 439 milyon doları yeme içme ve 212 milyon doları hediyelik eşya harcamaları olarak kayıtlara geçti. Her 100 dolardan 10 doları hediyelik eşyaya harcandı.

Yabancı turistlerle yurt dışında ikamet eden vatandaşların Türkiye'de yaptığı harcamaların dolar cinsinden dağılımı şöyle:

1. Çeyrek 2. Çeyrek A- Kişisel Harcamalar 3.103.695 4.442.643 Yeme içme 813.011 1.157.747 Konaklama 398.850 637.669 Sağlık 208.051 182.100 Ulaştırma 247.133 371.379 Spor, eğitim, kültür 35.994 59.874 Tur Hizmetleri 5.409 22.846 Uluslararası Ulaştırma 538.333 787.813 GSM Dolaşım Harcamaları 12.747 18.535 Marina Hizmet Harcamaları 8.484 14.468 Giyecek ve Ayakkabı 482.971 692.782 Hediyelik Eşya 187.767 289.291 Halı, Kilim vb. 22.573 23.443 Diğer Harcamalar 142.373 184.694 B- Paket Tur Harcamaları 266.058 970.405 Toplam Turizm Geliri 3.369.753 5.413.048

Kaynak: AA