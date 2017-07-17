Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Turistik gezi için gittiği Ukrayna’da üzerine ağaç düştü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Alper Patır, turistik gezi için gittiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de üzerine ağaç düşerek yaralandı. Patır’ın üzerine ağaç düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:59
Turistik gezi için gittiği Ukrayna’da üzerine ağaç düştü

Olay, 1 Temmuz tarihinde Ukrayna’ın Kiev şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ilaç firmasında çalışan ve AKUT’un Denizli Bölge Sorumlusu olan Alper Patır (35), turistik gezi için Ukrayna’ya gitti. Patır, Kiev’de arkadaşlarıyla olduğu sırada bir anda üzerine ağaç dalı düştü. Ağır yaralanan Patır, hemen hastaneye kaldırıldı. Sol tarafı hariç vücudunun tamamında kırıklar oluşan Patır, Kiev’de 5 ameliyat geçirerek, 13 gün hastanede kaldı. Patır, 14 Temmuz’da Ankara’dan giden Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara’daki özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Vücudundaki kırıklar nedeniyle Ankara’da bir kez daha ameliyata alınan evli ve bir çocuk babası Patır’ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlıkdurumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:59
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Ankara
  3. Denizli
  4. Ukrayna
  5. Kiev
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    1. Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    2. Resim bulunan bir yerde namaz..
    3. FETÖ sanıklarına tek tip elbise yolda
    4. Türk askerinin Mali ve Orta Afrika..
    5. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Sıradan..
    6. Başbakan: Ana omurgasını çökerttik
    7. Avukatların yargılandığı FETÖ..
    8. Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik..
    9. Milli Savunma Bakanı Işık: Türkiye,..
    10. Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan..
    11. Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı..
    12. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: 15..
    13. Teröristlerce öldürülen çobanın..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye: Katar da..
    15. Yargıtayın FETÖ'nün darbe girişimine..
    16. Türk askerinin UNIFIL'deki görev..
    17. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-357052.html
    18. Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasası..
    19. 450 yıllık mahalle gün yüzüne..
    20. Bakanlar Kurulu toplandı
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!