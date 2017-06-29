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Turist sayısı mayısta yüzde 16,27 arttı

Türkiye'yi bu yıl mayıs ayında ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yıla göre yüzde 16,27 artış göstererek, 2 milyon 889 bin 873 oldu.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:07
Turist sayısı mayısta yüzde 16,27 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde, Emniyet Genel Müdürlüğünün "2017 mayıs ayı sınır giriş-çıkış istatistikleri"ne yer verildi.

Buna göre, bu yıl mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,27'lik artışla 2 milyon 889 bin 873 olarak gerçekleşti.

Türkiye'yi 2017 yılı ocak-mayıs döneminde ziyaret eden yabancı sayısı ise 2016 yılı ocak-mayıs dönemine göre yüzde 5,55 arttı. Bu dönemde Türkiye'ye gelen yabancı sayısı 8 milyon 762 bin 509 oldu.

En çok Ruslar geldi

Türkiye'ye mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya, yüzde 21,6'lık oranla birinci sırayı aldı. İstatistiklere göre, mayısta Rusya'dan Türkiye'ye 608 bin 472 ziyaretçi geldi.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ikinci ülke 295 bin 7 kişiyle (yüzde 10,21) Almanya olurken, 235 bin 462 kişiyle (yüzde 8,15) Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:07
  1. Türkiye
  2. Almanya
  3. Rusya
  4. Gürcistan
  5. Emniyet Genel Müdürlüğü
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