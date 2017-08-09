Turhal yeni görünümüne kavuşuyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde ana arterler ve kentin birçok noktasında belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Turhal’ı adeta sil baştan yenileyen proje kapsamında alt yapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmaları başlatılacak.Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, cazibesini kaybeden çarşının yenilenmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tüm çarşının yağmur suyu alt yapısının yenilendiğini belirten Bekler, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Ankara’da yağan yağmurlar şehirlerin alt yapısının yağmur suyu hatları ile donatılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Bizim yapmış olduğumuz alt yapı çalışması da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yağmur suyu hatları yoktu ilk defa yağmur suyu hatları döşendi. İçme suyu hatları yenilendi. Asbestli boruların tamamı değişti. 30 sene önceki boruları yeniledik. Arkasından üst yapıya geçtik. Yani çarşı tamamen yenileniyor" dedi.

Çarşıda ilk defa modern bir mühendislik çalışması yapıldığına dikkat çeken Başkan Bekler, insan merkezli bir çarşı planlandığını ifade ederek, "Kaldırımlar geniş tutularak daha çok insanın ailesi ile çarşımızda rahatça dolaşması amaçlandı.Yol genişlikleri standartlara uygun hale getirildi. Kavşaklarda akıllı kavşak sistemine geçildi. Trafiği rahatlatan,modern görünümlü bir hale getirildi. Refüjler kaldırılarak yollar genişletildi. Refüj yerine yol çizgileri ve güneş enerjili yol butonları (yanıp-sönen ışıklar) planlandı. Tüm çarşıda led aydınlatma sistemlerine geçildi. Kırmızı ışık yerine beyaz ışık kullanıldı. Kaldırımlar doğal bazalt ve andezit taş kullanarak modern bir görüntüye kavuşturuldu. Engelliler için standartlara uygun sarı bant ve engelli geçişleri yapıldı. Tüm kaldırımlar süs kirazı, top akasya ile yeşillendirilecek şekilde hazırlık yapıldı. Merkez minibüs durakları yeniden planlandı. Otobüs durakları yenilendi. Merkez cami çevresi ödüllü bir mimara projelendirildi. Cami çevresi ailelere açık, tüm alanları kullanılabilir hale getirildi" diye konuştu.

Ana caddelerde yapılan çalışmaları Kurban Bayramına tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Bekler, "Diğer kısımların bitmesi yıl sonunu bulacak. 30 mahallemizin 15’inde şuan ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. 30 kilometre yağmur suyu ve içme suyu hattı döşüyoruz. Bu bir ilçe belediyesi için çok büyük bir rakam" ifadelerini kullandı.