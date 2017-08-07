Turgutreis Lions Kulübünden Başkan Kocadon’a ziyaret

Başkan Mehmet Kocadon’u ziyaret eden Turgutreis Lions Kulübü 2017 - 2018 yeni Dönem Başkanı Onur Bekçur, Geçmiş Dönem Başkanı Metin Akbulut ve Hizmet Lideri Nergis Karatoprak, yeni dönemde yapacakları çalışmalar ve projeleri ile ilgili bilgiler verdi.

Sağlık başta olmak üzere toplumu ilgilendiren birçok konuda, proje ve çalışma hazırladıklarını ifade eden Onur Bekçur; diyabet, kadına şiddet ve ayrıca sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının sağlanması gibi konularda farkındalık oluşturulması, tek engelin zihinde olduğu inancıyla tüm engellerin aşılmasına yönelik proje ve çalışmalarda bulunacaklarını söyledi.

Ziyaretleri için Turgutreis Lions Kulübü’ne teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, çalışmalarında başarılar dileyerek bireyi ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik olarak Bodrum için hazırlanan ve farkındalık oluşturan tüm projelere, ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.