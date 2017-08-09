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Turgutluspor’da Aziz Ceylan imzaladı

3.lig 2. grupta mücadele eden Turgutluspor İstanbulspor’da forma giyen 21 yaşındaki genç golcü Aziz Ceylan ile sözleşme imzaladı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:23
Turgutluspor’da Aziz Ceylan imzaladı

Spor Toto 3.lig 2. grup temsilcisi Turgutluspor aradığı golcüyü buldu. Kırmızı-siyahlılar İstanbulspor’dan 21 yaşındaki genç golcü Aziz Ceylan ile anlaştı. Fenerbahçe’nin alt yapısından sonra İstanbulspor’da profesyonel olan Aziz Ceylan, Turgutluspor’a kiralık olarak geldi. Turgutluspor Irlamaz Tesislerinde gerçekleşen imza töreninde Kulüp Başkanı Hakan Sezer genç ve yetenekli bir golcü aldıklarını ifade etti. Fenerbahçe alt yapısında başarılı sezonlar geçiren 18 kez alt yapılarda milli formayı taşıyan genç yetenek Aziz Ceylan, "Turgutluspor’a geldiğim için mutluyum, burada başarılı olmak istiyorum. Gollerimi Turgutluspor için atacağım, seyircimizle buluşmayı heyecanla bekliyorum" dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:23
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