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Turgutlu’da zemini bozuk yollar iyileştiriliyor

Turgutlu Belediyesi şehrin dört bir yanında süren parke taşı çalışmalarıyla birlikte asfalt çalışmalarına da devam ediyor.

01 Ağustos 2017 Salı 15:27
Turgutlu’da zemini bozuk yollar iyileştiriliyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde devam eden doğalgaz ve alt yapı çalışmalarıyla birlikte bozulan yolları sıcak asfalt yama ile iyileştirmeye başladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Selvilitepe Mahallesi Alparslan Türkeş Meydanı ile Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu üzerinde bozuk olan yolların zeminine asfalt döküldü. Söz konusu çalışmalar kısa zaman içerisinde tamamlanarak ihtiyaç duyulan farklı bölgelerde çalışmalar sürdürülecek.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:27
  1. Turgutlu
  2. Alparslan Türkeş
  3. Kervan
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