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Turgutlu’da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:17
Turgutlu’da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12.30 sıralarında Turgutlu’yu Manisa’ya bağlayan kavşakta meydana geldi. Manisa’dan Turgutlu istikametine seyir halinde olan Dilber K. (29) yönetimindeki 35 AU 330 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bankete düştü, ardından duvara çarparak durabildi. Kazada sürücüsü Dilber K. ile aracın yolcu koltuğunda bulunan Özlem G.(29), Melek E.(47) ve Hakan E.(49) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:17
  1. Manisa
  2. Turgutlu
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