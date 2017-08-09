Turgutlu’da kurbanlık hayvan pazarı kuruluyor

31 Ağustos-4 Eylül 2017 tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde Belediye ekipleri Koşu Kırı mevkiinde bulunan alanda hayvan pazarı kurma çalışmalarına başladı. Herbiri yaklaşık 30 metrekare olan 270 adet sergi yerinin sınır çizimleri Belediye Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı. Hayvan satışı yapmak isteyenlerin Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne başvurarak yerlerini alabilecekleri belirtildi.