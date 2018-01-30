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Turgutlu'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ticari taksi ile tırın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

30 Ocak 2018 Salı 20:38
Turgutlu'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametinden İzmir yönüne hareket eden İsmet Filizer (42) idaresindeki 35 HL 358 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı yönden gelen Hasan Tekin idaresindeki 42 FKR 35 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde çarpışmanın etkisiyle taksi şoförü İsmet Filizler ile Yılmaz Taşkın olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi AKS ekipleri tarafından çıkarılarak Turgutlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. 
Feci kaza sonrası E-96 Karayolu Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapalı kalırken kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 20:38
  1. Manisa
  2. kaza
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