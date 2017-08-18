Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Turgutlu’da bayram öncesi mezarlıklar bakıma alındı

Turgutlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe mezarlığında bakım çalışmasına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında eski ve yeni mezarlık alanlarında çim biçme ve budama yapıldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:55
Turgutlu’da bayram öncesi mezarlıklar bakıma alındı

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde, eski ve yeni mezarlık alanlarında bakım çalışmasına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile birlikte mezarlıkların her daim temiz ve bakımlı olmaları yönündeki çalışmalarını yıl boyu sürdüren ekipler, sevdiklerini ebedi istirahatgahında ziyaret edecek vatandaşlar adına da çalışmalarını bayrama kadar tamamlayacak.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:55
  1. Manisa
  2. Kurban Bayramı
  3. Turgutlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet yok! Onu Stalin hıyarı uydurdu
    1. İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet..
    2. Barselona polisinden Türklere teşekkür
    3. Midyat’ trafik kazası: 4 yaralı
    4. Pornocu Sibel Kekilli sapıklıktan ve..
    5. Aile hekimlerine güvenlik kamerası..
    6. Yenişehir Belediyesi’nden lojman
    7. Barcelona saldırısına 4 gözaltı
    8. Diyarbakır’da rehabilitasyon..
    9. Barcelona’daki saldırının ardından 7..
    10. Sungurlu Belediyespor’da hedef 1. Lig
    11. Kütahya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon..
    12. Burhaniye’de öğrencilerin hatim coşkusu
    13. Jandarma köye yaptığı baskında 574 kök..
    14. Papa Ndigia Dia, Bandırma Kırmızı’da
    15. Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın,..
    16. Iğdır Devlet Hastanesinden toplu..
    17. Bafra’da kaza: 2 yaralı
    18. “Kreşin müdürü için gözaltı talimatı..
    19. Başkan Sözlü’den Havutlu’da yerinde..
    20. Çiçekli’den öğrencilere bisiklet ve..
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm haberini” bekledin mi?
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki