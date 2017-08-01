Turgutlu Belediyesi'nden eğitime destek

Eğitime destek vermeye devam eden Turgutlu Belediyesi, öğrencilerin daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmeleri adına okul binalarını boyamayı tüm hızıyla sürdürüyor. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in talimatlarıyla ihtiyacı olan okullara belediye eli değerken, takdir toplayan çalışmalar ayrım gözetmeksizin devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde dış cephe sıvalarını yenileyerek boyaya hazır hale getirilen Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu ile Şehit Suat AkıncıKız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde iç cephe boyama çalışmaları başlatıldı. Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı boya ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde okullar kısa bir süre sonra yeni görünümüyle 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilecek.