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Turgutlu Belediyesi personeline iş kazası eğitimi

Turgutlu Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri çerçevesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine “İş Kazaları ve Psikolojik Nedenleri” adlı eğitim verildi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:10
Turgutlu Belediyesi personeline iş kazası eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Adem Asker’in sunumlarıyla ekiplere genel işkazalarını, psikolojik nedenleri ve çalışanlara genel iş güvenliği kuralları anlatıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in de hassas olduğu iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten İnsan Kaynakları Müdürü Mümin Yürek, “Sayın Başkanımızın da üzerinde durduğu iş sağlığı ve güvenliği toplantılarımızı çok sık gerçekleştirmekteyiz. Ekiplerimizden bir kişiye bile bir zarar gelse hepimize gelmiş gibi üzülüyoruz. Bu kapsamda eğitimlerimizi sıklaştırıp gereken önlemlerimizi alacağız ” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:10
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