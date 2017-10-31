'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar

TBMM’de yeni çıkarılacak yerel yönetimlerle ilgili kanun tasarısı konusunda görüşünün alınması için İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara’ya çağrılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Menderes Türel hakkında, 'Ankara’ya çağrıldı, istifası isteniyor' söylentisi çıktı. Türel’in önceki gün açıkladığı söylentinin kaynağı olan bürokratın belediye iştiraki Ekdağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Genel Müdürü Murtaza Tamyürek olduğu iddia edildi.

Söylentinin kaynağının Tamyürek olduğunu iki ayrı bürokrattan doğrulatan Başkan Türel, "Madem istifa etmem için Ankara’ya çağrıldığımı söylemiş, o zaman kendisi istifasını versin" talimatı verdi. Başkan Menderes Türel’in bu talimatıyla Tamyürek görevden alındı.

'EMEKLİLİĞİMİ İSTEDİM'

Tamyürek’in yerine Genel Müdür yardımcılarından biri, geçici süreyle vekaleten atandı. Görevden ayrıldığını doğrulayan Murtaza Tamyürek ise "Emekliliğim doldu, emekliliğimi istedim" dedi.

Menderes Türel'den 'istifa' açıklaması