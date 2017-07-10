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Tur otobüsü tepeden inerken yuvarlandı!

Peru'nun başkenti Lima'yı bir tepeden izleyen turistleri taşıyan iki katlı otobüs, aşırı hız nedeniyle taklalar attı. AP'nin geçtiği fotoğraflarda, cesetlerin etrafa saçıldığı görülüyor. En az dokuz can kaybı var, yaralı 25 kişi arasında Kanada ve Şilililer de yer alıyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:29
Tur otobüsü tepeden inerken yuvarlandı!

Güney Amerika ülkesi Peru'da turistleri taşıyan iki katlı bir tur otobüsü, başkent Lima'yı gören bir tepeden inerken kontrolden çıktı. Yuvarlanan otobüste en az dokuz yolcunun yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 25 yaralı arasında Kanadalı ve Şilililerin de yer aldığını aktardı.

Peru Sağlık Bakanlığı, Pazar gecesi meydana gelen kazanın Lima'daki başkanlık sarayına iki kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini açıkladı. Resmi açıklamaya göre, otobüs San Cristobal tepesinden panaromik şehir manzarası izleyen turistleri taşıyordu.

AP ve Reuters'ın geçtiği fotoğraflarda, otobüsün takla attığı ve cesetlerin etrafa saçıldığı görülüyor.

İlk belirlemelere göre, tur otobüsü aşırı hız nedeniyle yoldan çıkıp devrildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:29
  1. Peru
  2. Lima
  3. otobüs
  4. kaza
  5. AP
  6. Associated Press
  7. fotoğraf
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