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Tur minibüsü kamyonla çarpıştı: 15 yaralı

Şanlıurfa’da tur minibüsü kamyona çarparak devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:22
Tur minibüsü kamyonla çarpıştı: 15 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Akaçakale yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ZPU 97 plakalı tur minibüsü kavşağa girmeye çalışan sürücüsü belirlenemeyen 63 UB 119 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kaza sonrası yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrilen tur minibüsünde bulunan 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ambulanslara konularak çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, minibüsünün çarpması sonucu yan yatan aydınlatma direği çevresinde olası bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:22
  1. Şanlıurfa
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