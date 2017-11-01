TÜPRAŞ'taki patlamaya 'tel uçlu spiral' sebep olmuş

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde 4 çalışanın öldüğü olaya ilişkin 5 kişilik heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, gaz biriken tankta işçilerin kıvılcım çıkaran tel uçlu spiralle çalışmasının patlamaya neden olduğu bilgisi yer aldı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir'in koordinasyonunda yürütülen TÜPRAŞ İzmir Rafinerisindeki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayın meydana gelişi ve ihmal iddialarının araştırılması için kurulan 5 kişilik uzman heyetin raporu tamamlandı.

Çalışmayı inceleyen Başsavcılık, rapordaki bazı bölümleri yetersiz görerek eksikliklerin tamamlanması için ayrıntılı açıklamanın da yer aldığı ek rapor düzenlenmesi talep etti.

Patlamanın nasıl meydana geldiği ve ihmal iddialarını titizlikle inceleyen Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca talep edilen bilirkişi raporunda, olay yeri tespit tutanaklarında geçen "içinde bir miktar nafta bulunan tankta biriken gazın burada işçilerin kıvılcım çıkaran tel uçlu spiralle çalışması nedeniyle patlamanın olduğu ve yakıt nedeniyle yangın çıktığı" bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca olay yerinde personelin çalıştığı bölgede keski izlerinin tespit edildiğine, böylesine hassas bir noktada çalışma yapılabilmesi için işçilerin kullandığı pense, kerpeten gibi aletlerin plastik aksamla kaplı olması gerektiği vurgulandı.

"Taşeron firma ve TÜPRAŞ'ın denetçileri ağır kusurlu"

Savcılığa sunulan bilirkişi raporunda, en ağır kusurun TÜPRAŞ İzmir Rafinerisindeki tankların bakım işini üstlenen BEKA Proje firmasında olduğu kaydedildi. Firma ile TÜPRAŞ arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevli TÜPRAŞ'ın saha denetçisi ve teknik işlerden sorumlu başmühendisinin de ağır kusurlu olduğu raporda yer aldı.

Raporda, bakım izin belgesi düzenlenen tankta çalışma başlatılmadan önce işçilerin bulunacağı alanda gerekli denetleme ve gaz ölçümünün yapılmadığına işaret edildi.

Olay

Aliağa ilçesindeki TÜPRAŞ'a ait rafineride 11 Ekim'de bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi yaşamını yitirmiş, 2 işçi yaralanmıştı.