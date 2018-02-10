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Tunus'tan OHAL kararı!

Tunus'ta 2015 yılından bu yana uygulana OHAL'in 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 09:08
Tunus'tan OHAL kararı!

Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid es-Sibsi'nin ülkede Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü hali bir ay daha uzatma kararı aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sibsi'nin, Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile istişareleri sonucunda ülke genelinde geçerli olmak üzere olağanüstü halin bir ay uzatılması kararı aldığı belirtildi.

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak geçen kasım ayında üç aylığına uzatılmıştı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılmıştı.

Olağanüstü hal uygulaması, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine, toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı ilan etme, mahkeme izni olmaksızın arama emri, basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler veriyor.

 

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 09:08
  1. Tunus
  2. ohal

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