Tunus'ta yeni karar alındı... Askerler...
Cumhurbaşkanı El Baci Kaid Es Sibsi, Tunus’ta Kasım 2015’te düzenlenen saldırının ardından başlatılan olağanüstü hal durumunu bir kez daha uzattı.10 Şubat 2018 Cumartesi 18:24
Yeni karar, ülkedeki olağanüstü halin bir ay uzatılmasını öngörüyor.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Es Sibsi’nin, Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile görüşmelerinin ardından ülke genelindeki olağanüstü halin bir ay uzatılması kararı alındığı kaydedildi.
24 Kasım 2015’te Başkent Tunus’un Muhammed Hamis Caddesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, yaklaşık iki buçuk senedir devam ediyor.
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