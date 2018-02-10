Tunus'ta yeni karar alındı... Askerler...

Yeni karar, ülkedeki olağanüstü halin bir ay uzatılmasını öngörüyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Es Sibsi’nin, Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile görüşmelerinin ardından ülke genelindeki olağanüstü halin bir ay uzatılması kararı alındığı kaydedildi.

24 Kasım 2015’te Başkent Tunus’un Muhammed Hamis Caddesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, yaklaşık iki buçuk senedir devam ediyor.