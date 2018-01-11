Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tunus’ta yağma başladı

Tunus’ta başlayan protestoların ikinci gününde “yağmalama, yol kapatma ve ateşe verme” gibi olaylar meydana geldi.

11 Ocak 2018 Perşembe 03:14
Tunus’ta yağma başladı

Yılbaşında hayata geçen yeni zamlara tepki olarak Tunus’ta başlayan protestoların ikinci gününde “yağmalama, yol kapatma ve ateşe verme” gibi olaylar meydana geldi. Beja vilayetine bağlı Nefza beldesinde güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu. Göstericilerin, iki kamu aracını yaktığı, kentin merkezindeki güvenlik merkezine saldırdığı ve belediyenin deposunu yağmaladığı belirtildi.

Market yağmalandı

Bin Arus vilayetine bağlı Rades kentinde de bazı kişilerin bir süpermarkete girerek içerideki ürünleri yağmaladığı görüntülere yer verildi. Görgü tanıkları ise başkente yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Kayrevan kentinde, çoğunluğu gençlerden oluşan göstericilerin kenti dışarıya bağlayan ana yolu kapatarak lastik yaktığını aktardı. Asker ve polislerin göstericilere müdahale ettiği ve yolu açmaya çalıştığı bilgisi de paylaşıldı.

Yahudi mabedine molotofkokteyli atıldı

Öte yandan, Başkent Tunus’un 575 kilometre güneyindeki Cerbe Adası’nda El-Harra El-Kebira bölgesinde bir Yahudi mabedine molotofkokteylleri atılması sonucu küçük bir alanda etkili olan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Tunus’ta zamların ardından hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösterilerin ikinci gününde, başkent Tunus, Gafsa, Gabes, Sifeks, Nabil, Susa, Kasrin ve ülkenin güneyindeki birçok noktada benzer protestolar ve olaylar yaşandı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 03:14
  1. Tunus
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Destici’den ‘Milli İttifak’a açık destek
    1. Destici’den ‘Milli İttifak’a açık destek
    2. Milli silahlara büyük ilgi var
    3. Medeniyetimiz adalet üzerine kurulmuştur
    4. ‘Değil 100 bin, 300 bin imza..
    5. Tunus’ta yağma başladı
    6. Müslüman öğrencilere ‘domuz’ dayatması
    7. Milyonlarca insanı katleden ABD,..
    8. Milli İttifak’a sıcak başlangıç
    9. Feyenoord'dan flaş Van Persie açıklaması
    10. Enes Ünal'lı Villarreal'e şok!
    11. Bakan Betül Kaya: Milletten mi yoksa..
    12. Ve Beşiktaş'a gol makinası geliyor
    13. Real Madrid berabere kalarak tur atladı
    14. “Siyasetçinin ve gazetecinin tatili..
    15. Moussa Sow resmen Süper Lig ekibinde
    16. 160 balya samanla ev yaptılar
    17. İran'da deprem
    18. Gerçeği gördüler! Türkiye'nin peşine..
    19. Abidal'dan kan donduran Messi itirafı!
    20. Lavrov'dan flaş 'Türkiye' ve 'İran'..
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Eskişehir'de ilk kez görüntülendi
    Eskişehir'de ilk kez görüntülendi
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    O ilaçlarda korkunç şüphe… Kısırlığa neden oluyor!
    O ilaçlarda korkunç şüphe… Kısırlığa neden oluyor!