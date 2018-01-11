Tunus’ta yağma başladı

Yılbaşında hayata geçen yeni zamlara tepki olarak Tunus’ta başlayan protestoların ikinci gününde “yağmalama, yol kapatma ve ateşe verme” gibi olaylar meydana geldi. Beja vilayetine bağlı Nefza beldesinde güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu. Göstericilerin, iki kamu aracını yaktığı, kentin merkezindeki güvenlik merkezine saldırdığı ve belediyenin deposunu yağmaladığı belirtildi.



Market yağmalandı



Bin Arus vilayetine bağlı Rades kentinde de bazı kişilerin bir süpermarkete girerek içerideki ürünleri yağmaladığı görüntülere yer verildi. Görgü tanıkları ise başkente yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Kayrevan kentinde, çoğunluğu gençlerden oluşan göstericilerin kenti dışarıya bağlayan ana yolu kapatarak lastik yaktığını aktardı. Asker ve polislerin göstericilere müdahale ettiği ve yolu açmaya çalıştığı bilgisi de paylaşıldı.



Yahudi mabedine molotofkokteyli atıldı



Öte yandan, Başkent Tunus’un 575 kilometre güneyindeki Cerbe Adası’nda El-Harra El-Kebira bölgesinde bir Yahudi mabedine molotofkokteylleri atılması sonucu küçük bir alanda etkili olan yangının söndürüldüğü kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



Tunus’ta zamların ardından hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösterilerin ikinci gününde, başkent Tunus, Gafsa, Gabes, Sifeks, Nabil, Susa, Kasrin ve ülkenin güneyindeki birçok noktada benzer protestolar ve olaylar yaşandı.