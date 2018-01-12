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Tunus'ta ordu sokağa indi

Tunus'ta, gösterileri bastırmak üzere bazı kentlere askeri birlikler sevk edildi.

12 Ocak 2018 Cuma 08:05
Tunus'ta ordu sokağa indi

Tunus'ta, hükümetin kesinti planlarına karşı gerçekleştirilen gösterilerde 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Polis, gösterilere biber gazıyla müdahale ediyor.

ASKERİ BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Gösterilerde yer yer kamu binaları saldırıya uğradı. Gösterileri bastırmak üzere bazı kentlere askeri birlikler sevk edildi.

Başbakan Yusuf Şahid göstericileri 'vandallıkla ve devleti zayıflatmaya çalışmakla' suçladı.

Gösteriler son günlerde, ülkenin başkenti Tunus dahil olmak 10 ayrı kentte düzenlendi.

Tunus'ta hükümetin hazırladığı 2018 bütçesinde birçok kemer sıkma önlemi yer alıyor. Yeni önlemler kapsamında katma değer vergisi başta olmak üzere çeşitli vergiler artırıldı. Vergi artışı sonucu olarak birçok mal ve hizmette zamlar yaşandı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 08:05
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