Tunus'ta gözaltı sayısı 778 oldu

Arap Baharı'nın yedinci yıldönümünde isyanın başladığı ülke olan Tunus'ta gösteriler durulmuyor.

Soğuk ve yağmurlu bir akşam geçiren ülkede yine de protestocular sokağa çıktı. Diğer günlere göre nispeten daha sakin bir akşam olsa da başkent Tunus ve diğer şehirlerde polis ve eylemciler çatıştı. Başkentin yanı sıra Duz ve Silyana gibi vilayetlerde polis biber gazıyla göstericileri dağıtmayı denedi.

Tunus İçişleri Bakanlığı, bir haftayı doldurmak üzere olan protestolarda 773 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis karakoluna götürülenler arasında yerel muhalif liderler de var.

Tunuslu muhalifler, bugün Cuma namazı çıkışında yeni gösteriler için çağrı yapıyor.

Protestoların büyüme ihtimaline karşı yönetim sayıları 2 bini aşan askerin kamu binalarını korumak için görevlendirildiğini açıklamıştı.

Zam yağmuru sokağa döktü

Hafta sonu patlayan gösteri dalgasında öfkeli kalabalıklar, hayat pahalılığı ve artan fiyatları protesto ediyor. Tunus yönetiminin yeni yılla birlikte akaryakıttan kozmetiğe birçok ithal ürüne zam yapması ve vergileri artırması, büyük öfkeye yol açmış durumda. Zamlanan ürünler arasında internet ve sebze-meyve de var.

Tunus'ta 2010 yılının son günlerinde polisin seyyar satıcı tezgahına el koyduğu Muhammed Buazizi kendini ateşe vermiş ve Arap dünyasını kökünden değiştiren olaylar silsilesi başlamıştı.

Arap Baharı adı verilen gösteri dalgası Mısır, Libya gibi ülkelerde yönetimi değiştirdi, Suriye'yi ise iç savaşa sürükledi.

Tunus'ta ise görece bir istikrar olsa da geçen yıllarda ekonomi darboğaza girdi, 2015'te gerçekleşen iki büyük terör saldırısı ülkenin en önemli gelir kaynaklarından turizmi yok etti. Ülkedeki işsizlik oranı hayli yüksek.