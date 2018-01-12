Tunus yanıyor!

Tunus’ta yüksek zamlar nedeniyle başlayan gösteriler durdurulamıyor... 2010 yılında Arap dünyasını etkisi altına alan, Arap Baharı’nın çıkış ülkesi Tunus bir kez daha aynı tehlikeyle karşı karşıya... 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren zam ve bütçe kesintileri nedeniyle isyan eden Tunuslular, dört gündür eylemlerini sürdürüyor.



Tunus İçişleri Bakanlığı ülkede önceki gece de devam eden protesto gösterileri sırasında eylemciler ile güvenlik güçleri arasındaki çıkan sokak arbedelerinde 50 kadar güvenlik görevlisinin yaralandığını, 300’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Böylece protesto gösterilerinin başından bu yana gözaltına alınan kişi sayısı 600’ü geçmiş oldu. Öte yandan ordu, göstericileri bastırmak için bazı şehirlerde sokağa indi, savunma bakanlığı ek birlikler de gönderme kararı aldı.



YAĞMALAMA SÜRÜYOR



Pazertesi gününden itibaren akaryakıt, telekomünikasyon, internet ve kozmetik ürünlerine yapılan zamlar ve getirilen yeni vergiler nedeniyle çeşitli kesimlerden halk hükümetin uygulamaya koyduğu tasarruf programını protesto ederken vandallar yine işbaşındaydı. Zamları protesto etmek isteyen halkın arasna karışan Tunuslu geziciler, işyerleri ateşe verip yağmaladı. Tunus güvenlik birimleri, ülkenin kıyı kenti Susa’daki bir süper marketi yağmalayan saldırganları püskürttü. Başkent Tunus’ta da otomobil lastiklerinin ve çöp bidonlarının ateşe verildiği öğrenildi. Ülkenin daha yoksul güney bölgelerinde de kısmen şiddetin karıştığı protestolar yaşandı. Cerbe adasındaki Yahudi Cemaati Başkanı Perez Trabelsi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada adadaki bir Musevi okulunun kundaklanmak istendiğini, okulda sadece hafif hasar meydana geldiğini söyledi.



Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, gördüklerinin protesto olmadığını, ülkede hırsızlık, yağmalama ve halka yönelik saldırılar meydana geldiğini söyledi. Sokaklarda “devrime ilişkin umudu zayıflayan gençler” ile “vandalların” karıştırılmaması gerektiğini belirten Şahid, kamu ve özel mülke zarar verenler ve yağmacılarla ilgili soruşturma başlatılacağına dikkati çekerek, “Yaşananlar şiddet ve bunu kabul edemeyiz. Devlet gereğini yapacaktır” dedi.