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Tunus tribünlerinden Katar'a destek

Tunus Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçında Africain Kulübü tribünlerinden bazı Arap ülkeleri tarafından diplomatik ve lojistik ambargo uygulanan Katar'a destek pankartı açıldı.

18 Haziran 2017 Pazar 00:50
Tunus tribünlerinden Katar'a destek

Tunus Cumhurbaşkanlığı Kupası final karşılaşmasında Africain Kulübü ile Ben Guerdan Kulübü Rades stadında karşılaştı. Africain tribünlerinde "Liderler sizden nefret ediyoruz. Katar'ı ablukaya alıyorsunuz. İsrail'i ise rahat bırakıyorsunuz." yazılı pankart açıldı.

Africain, Sabir Halife'nin üçüncü dakikada kaydettiği golle, 17 yıl aradan sonra kulüp tarihinin 12. Tunus Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

Maçı Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi ile Başbakan Yusuf Şahid de izledi.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:50
  1. Katar
  2. Tunus
  3. Tunus Cumhurbaşkanlığı Kupası
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