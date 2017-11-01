Tunus Parlamentosu yakınlarında bıçaklı saldırı

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa ve Tunus polis teşkilatlarının terörle mücadele ve yasa dışı göçe karşı iş birliği yapması gerektiğini söylemişti.

Tunus güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarından övgüyle söz eden Tajani, 2017 sona ermeden Avrupa ve Tunus polis teşkilatları arasında terörle mücadele ve yasa dışı göçe karşı iş birliği için müzakereler başlatılması önerisinde bulunmuştu.

Tajani, "Terörle mücadele konusunda Tunus'un ayrı bir yeri var. Güvenliği Avrupa'nın güvenliğine bağlı olan Tunus ile geniş kapsamlı bir iş birliği olmadan terörü yenmek mümkün değildir." ifadelerini kullanmıştı.