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Tunus milletvekili Siyonist bayrağını böyle yırttı
Tunus milletvekili siyonist israil bayrağını Tunus meclisindeki konuşması sırasında yırttı.
13 Şubat 2018 Salı 20:08
Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 20:08
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