Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tunus Merkez Bankası Başkanı Eş-Şazeli el-İyari istifa etti

Tunus Merkez Bankası Eş-Şazeli el-İyari'nin istifasını Başbakan Yusuf eş-Şahid'e sunduğu açıklandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:31
Tunus Merkez Bankası Başkanı Eş-Şazeli el-İyari istifa etti

Başbakanlığın Facebook sayfasında yer alan videoya göre İyari, Başbakan Şahid ile gerçekleştirdiği görüşmede, "başkalarına başkanlık yolunu  açmak için" Merkez Bankası Başkanlığında istifa ettiğini söyledi.

Şahid ise İyari'nin ülkenin içinden geçtiği zor bir dönemde Tunus'un menfaati için uluslararası düzeyde sarf ettiği çabayı takdir ettiğini belirtti.
 
İyari dün parlamentodaki Maliye Komisyonunda yaptığı konuşmada, "Merkez Bankası Başkanının Başbakan tarafından görevden alınmasıyla" ilgili karar parlamentoda kabul edilmese bile görevi bırakacağını ifade etmişti.
 
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, 8 Şubat'ta Başbakan Şahid'in Merkez Bankası Başkanı İyari'nin yerine Dünya Bankasının Libya Temsilcisi olarak görev yapan Mervan el-Abbasi'nin atanması kararını oylanmak üzere meclise sevk etmişti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 08:31
  1. tunus merkez bankası
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenci şiddeti tırmanıyor
    1. Öğrenci şiddeti tırmanıyor
    2. Bakan açıkladı! Motorlu Taşıtlar..
    3. Gazzeli tüccar İsrail'in ablukasına..
    4. CHP yine "Afrin'e girmeyelim" dedi,..
    5. Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
    6. Ve o kahramanlar da Afrin'e sevk edildi!
    7. ABD'de liseye silahlı saldırı: 17 ölü
    8. 'Başbuğ CHP'nin adayı olabilir'
    9. Amerika'yı sarsan katliam! Lisede 17..
    10. Diyarbakır Valiliği: Yasak kalktı
    11. O ülkeden Türkiye açıklaması: Sizi..
    12. Barzani'den şaşırtan hamle! Engelledi
    13. Tunus Merkez Bankası Başkanı Eş-Şazeli..
    14. Adana'da sosyal medya operasyonu!
    15. Eskişehir’de kaza yapan alkollü şahıs..
    16. Hollanda'da vergi dairesine saldıran..
    17. Aydın'da otomobil polis aracına..
    18. Amerika'da okula silahlı saldırı: Çok..
    19. Rogers`dan ekonomik felaket uyarısı
    20. Amerika'ya 76 sayfalık ‘Afrin’de geri..
    ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...
    ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!