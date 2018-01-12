Tunus devrim öncesine mi dönecek?

Başkent Tunus'a kadar uzanan gösterilerde bazı yollar trafiğe kapatıldı, polis olaylara müdahale etti.

Euronews'in aktardığına göre Eski Avrupa Birliği Tunus Büyükelçisi Marc Pierini, ülkede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi: "Ben Ali döneminden kalan bazı devlet adamlarının geri dönüşleri, yolsuzluk soruşturmaları ya da yargılamaların durdurulması sonrası insanlar siyasi nedenlerden dolayı endişeliler. Belediye seçimleri konusu da var, İslamcı parti Nahda'nın geleneksel partilerden daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. İnsanlar toplumun yönlendirilmesi konusunda endişe ediyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için de Tunus, Arap devriminde tek değerli taş gibiydi. Seçimler sonucunda anayasal reformu gerçekleştiren tek ülke. Bu yıla kadar genel olarak her şeyin barışçıl olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki sorun fakirliğin sonsuz bir süreç gibi algılandığıdır. Daha önce olduğu gibi zenginler daha da zengin olacak diye şimdi insanlar bundan dolayı kaygılılar."

Tunus İçişleri Bakanlığı protestolar sırasında kamu malına zarar veren 200'ün üzerinde kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu.

Gösteriler sırasında başkent merkezine yakın Menuba kentinde güvenlik güçlerinin müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetti.