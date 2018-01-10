Tunus alev alev

Yedi yıl önce Arap Baharı’nın başladığı Tunus’ta, bir kez daha gösteriler var. Hayat pahalılığı ve fiyat artışlarına karşı sokağa çıkanlar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından bir kişi öldü, onlarca eylemci yaralandı. Ülkedeki muhalefet, protestoların artacağını söylerken, hükümet ise sükunet çağrısı yaptı.

Arap Baharı adı verilen gösteri dalgası 17 Aralık 2010’da Tunus’ta bir gencin kendisini yakmasıyla başladı. Benzer gösteriler Tunus’un yanı sıra Mısır, Libya gibi ülkelerde yönetimi değiştirdi, Suriye’yi ise iç savaşa sürükledi. Tunus’ta ise, çalkantılı geçen yıllarda ekonomi darboğaza girdi. Parlamentoda kabul edilen 2018 Bütçe Kanunu çerçevesinde, bütçedeki açığı azaltmak amacıyla akaryakıt, telekomünikasyon, internet ve kozmetik ürünlerine ek vergi uygulanması kararlaştırılırken işsizlik çeken halk eylemlere başladı.

İran’da hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle sokağa dökülenlerin ardından bu kez protestoların merkezi Kuzey Afrika ülkesi Tunus oldu...

Yedi yıl önce Arap Baharı’nın başladığı Tunus bir kez daha karıştı. Ülkenin bazı kentlerinde yeni fiyat artışlarına tepki amacıyla gösteriler düzenlendi. Ülkenin 10’dan farklı noktasında binlerce kişinin sokaklara döküldüğü protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı 44 kişinin gösteriler sırasında silah taşıdıkları ve hükümet binalarını ateşe vermeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.



“Kalkınma ve fiyat artışlarının durdurulması” talebinde bulunan Kassarin kentindeki çok sayıda gösterici lastik yakarak kentteki ana yolları trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkente 150 kilometre mesafedeki Kayravan’da da göstericiler Silyane yolunu trafiğe kapattı, bazı gençler lastik yaktı ve araçlara taş attı. El-Mehdiye ilinde Meluliş bölgesinde başlayan gösterilerde bazı ilçeler arasındaki bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Göstericiler hükümete, iş için kaynak sağlama, bölgenin kalkındırılması ve fiyat artışlarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı. Yerel basında ise Kafsa ilinin El-Kıtar bölgesinde bazı göstericilerin ulusal güvenlik merkezine saldırarak yağmaladığı bilgisi paylaşıldı.



Başkent Tunus’ta da yüzlerce genç de çöp konteynerleri ile lastikleri ateşe verdi. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak bu kişileri dağıtmaya çalıştı.



Öte yandan; Tunus İçişleri Bakanlığı, “Tuburiyye kentinde, güvenlik güçlerinin araçla çarptığı bir göstericinin öldüğü” yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlık, söz konusu kişinin nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.



Tunus Başbakanı Yusuf Chahed, ekonomik zorlukların biteceği sözü verirken, sükunet çağrısı yaptı. Ana muhalefet partisi ise, 2018 bütçesi düşene kadar gösterilerin süreceğini belirtti. Bütçeyi ‘adaletsiz’ olarak niteleyen ana muhalefet lideri Hamma Hammami, “Sokakta kalacağız ve adaletsiz finansal yasa geçersiz olana kadar gösterilerin temposunu arttıracağız” ifadelerini kullandı.