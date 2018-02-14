Tünellerden sızmaya çalışan YPG'li 13 terörist öldürüldü
Darmık Dağı'nda tünellerden Bekovası köyüne sızmaya çalışan PYD/YPG'li 13 terörist öldürüldü.14 Şubat 2018 Çarşamba 10:37
Zeytin Dalı Harekatı sayesinde köşeye sıkışan PKK/PYD/YPG’li teröristler Kilis’in Hisar köyünün karşısındaki Türk askeri ile ÖSO güçleri tarafından alınan Bekovası köyüne sızmaya çalıştı.
Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı'ndaki tünellerden geçerek sızmaya çalışan13 terörist Türk askerleri tarafından fark edilerek öldürüldü.
Yerli yapım T-129 Atak Helikopteri, Küçük Darmık Dağı'ndaki terör hedeflerine ateş püskürttü. Tünellerin hedef alındığı atışlar sonrası dağdan dumanlar yükseldi.
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