Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tünelden kablo çalan hırsız yakalandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, Devlet Demiryollarına (DDY) ait tünelden kablo çalan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:09
Tünelden kablo çalan hırsız yakalandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Burkaçlı köyü Payamlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Devlet Demiryollarına ait 4 ve 5 nolu tünelin içinde bulunan bakır iletim kablosunun 90 metresinin kesilerek çalındığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi.

Yapılan araştırma ve inceleme sırasında olay yerine yakın bir bölgede elinde çuval ile şüpheli olarak görülen M.K. (30) durduruldu. Şahsın taşıdığı çuval içerisinde olay yerinden çalınan kablolar ele geçirildi. Gözaltına alınarak sorgulanan M.K. bir gün önce yine aynı bölgede meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayını da kendisinin yaptığını itiraf etti.

Şahıs ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:09
  1. Osmaniye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırındaki yangın kontrol altına alındı
    1. Suriye sınırındaki yangın kontrol..
    2. Podolski, Vissel Kobe’de golle başladı
    3. Bitmedi! Çaresiz oraya akın ettiler…..
    4. Tünelden kablo çalan hırsız yakalandı
    5. Batman’da motosiklet uygulaması
    6. Bakan Tüfenkci’den Büyükşehir..
    7. Salgın durdurulamıyor! Ölü sayısı..
    8. HDP’li Konca tahliye edildi
    9. Çaldıran’da yol yapım çalışması
    10. Yastıktan düşen 8 aylık bebek..
    11. Türkiye’nin ilk entegre çevre..
    12. Kurtuluş Mahallesi’nde parke taşı..
    13. Beşiktaş’tan Dursun Özbek’e teşekkür
    14. Soylu: Mehmetçiğimiz kuş uçurtmamaya..
    15. Hobi olarak başladı… ABD ve Avrupa’ya..
    16. Ersin Çelik küçük kızının tabutunu..
    17. Gözaltına alınan Bekir İntegün..
    18. Başkan Kalın, hacı adayların uğurlama..
    19. Ölü bulunan Türk boksör gözyaşlarıyla..
    20. Simav’da trafik kazası: 7 yaralı
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı