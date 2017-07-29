Tünelden kablo çalan hırsız yakalandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Burkaçlı köyü Payamlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Devlet Demiryollarına ait 4 ve 5 nolu tünelin içinde bulunan bakır iletim kablosunun 90 metresinin kesilerek çalındığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi.

Yapılan araştırma ve inceleme sırasında olay yerine yakın bir bölgede elinde çuval ile şüpheli olarak görülen M.K. (30) durduruldu. Şahsın taşıdığı çuval içerisinde olay yerinden çalınan kablolar ele geçirildi. Gözaltına alınarak sorgulanan M.K. bir gün önce yine aynı bölgede meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayını da kendisinin yaptığını itiraf etti.

Şahıs ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.