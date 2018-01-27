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Tünelden ilk kez böyle geçtiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kasımpaşa Tüneli'nin açılışını yaptı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:51
Tünelden ilk kez böyle geçtiler

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1316 m. ve 1234 m. olmak üzere toplam 2550 m’lik çift tüplü Beyoğlu – Kasımpaşa Tüneli, 3817 m. bağlantı yolu ve 140 m’lik aç-kapa tünel ile beraber toplamda 6.507 m.’yi buluyor.

TURİZME DE KATKI SAĞLAYACAK

Tünelin Haliç ile Galata Bölgesindeki turizme sosyo-ekonomik açıdan büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Kasımpaşa Hasköy Tüneli’nin açılması ile birlikte başta Taksim bağlantısı olmak üzere, bölgeden 1. Çevre Yoluna gidecek ve gelecek araçların ulaşım süreleri kısalacak. Tünelin Haliç ile Galata Bölgesindeki turizme sosyo-ekonomik açıdan büyük katkı sağlaması bekleniyor

Günde yaklaşık 4 bin aracın kullandığı mevcut yol, tünel ile beraber 40 bin araçlık kapasiteye ulaşacak.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 14:51
  1. Kasımpaşa Hasköy Tüneli
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