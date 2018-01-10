Tünel’de “Kudüs’e Sahip Çık” konulu fotoğraf sergisi

İslam coğrafyasının bir parçası olan aynı zamanda üç büyük dinin kutsal saydığı ve Müslümanların ilk kıblesinin yer aldığı Kudüs’te Filistinlilerin İsrail tarafından uğradığı saldırılara ve Kudüs halkının yaşadığı drama seyirci kalmayan İETT, Kudüs’e dikkat çekmek amacıyla Tünel’de Anadolu Ajansı’ndan derlenen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açtı.

Kudüs’te üç büyük dine mensup insanlar, Osmanlı idaresinde bulunduğu 400 yıl boyunca barış ve huzur içinde yaşamıştı. Kudüs’ün Osmanlı’nın elinden çıkmasıyla birlikte, özellikle son 100 yıllık zaman diliminde bölgede gözyaşı ve acı hiç dinmedi. Son yıllarda ise Filistin halkı, İsrail’in saldırılarına daha fazla maruz kalmaya başladı. Son olarak 6 Aralık 2017 tarihinde Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmeye çalışılması tüm dikkatleri bölgeye çekti.

İETT tarafından Tünel’de açılan “Kudüs’e Sahip Çık” konulu fotoğraf sergisi ziyaretçilerini bekliyor.