Tunceli’ye bin tonluk yeni su deposu

Tunceli Belediyesi, 250 tonluk eski su deposunun yetersiz gelmesi ve su kaybına neden olması nedeniyle 2016 yılında bin tonluk yeni su deposu yapımına başladı. Bu yıl bitirilen su deposu faaliyete geçirildi. Merkez Esentepe Mahallesi’ndeki eski su deposunun yetersiz olduğunu belirten Tunceli Belediye Başkan Vekili Muzaffer Arslan, “Deponun yetersizliğinin yanında bir mahalleyi besleyecek kadar su da boşa gidiyordu. 2016 yılında yapımına başlanan depo bitirilerek bağlantıları yapıldı. Ana depoya tüm kaynaklardan su verilmeye başlandı. Yeni deponun bağlantılarının yapılması nedeniyle zaman zaman su kesintisi yapılmak zorunda kalındı. Ancak birkaç saat içinde kentteki su akışı da normale dönecek” dedi.

Ana deponun tüm mahallelerle bağlantısının bulunduğunu ifade eden Arslan, deponun standartlara uygun ve modern şekilde yapıldığını söyledi.