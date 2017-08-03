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Tunceliler 41 derece sıcaklıkta Munzur'a akın etti

TUNCELİ'de 41 derece ile son yılların en sıcak günlerinden birinin yaşandığı bugün, serinlemek isteyenler Munzur Çayı kıyısındaki plajlara akın etti. Dışarda gezmenin bile zorlaştığı Tunceli'de halk buz gibi Munzur Çayı suyuna girerek serinlemeye çalıştı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 17:54
Tunceliler 41 derece sıcaklıkta Munzur'a akın etti

Mevsimin en sıcak günlerden birinin yaşandığı Tunceli'de halk, Munzur plajlarına akın etti. Öğlen saatlerinden itibaren sıcakların iyice bastırmasıyla birlikte Munzur Çayı kenarındaki plajlara giren genç, çocuk, yaşlı, kadın ve erkekler, buz gibi sularda serinleyerek sıcaklardan korunmaya çalıştı. Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayan Tuncelili vatandaşların Ege ya da Akdeniz yerine tatillerini memleketlerinde geçirmesi nedeniyle Munzur Çayı'nın kenarındaki plajlar dolup taştı.

Munzur Plajında serinleyenler arasında yer alan Suna Tosun, tatil için batı illeri yerine tercihini Tunceli'den yana kullandığını belirterek, "Ben batıda tatilimi geçirmek istemedim ailece Munzur'da serinlemek, kendi topraklarımızda kalmak daha doğruydu. Munzur'un buz gibi suyu dünyanın hiçbir yerinde yok, bu sıcaklıklarda Munzur bizi serinletiyor" dedi.

Almanya'dan gelen HASAN Ulu ise, Çeşme ya da Bodrum sahilleri yerine Tunceli'de Munzur Çayı kıyısını tercih ettiklerini ve bu yüzden pişman olmadıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:54
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