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Tunceli'den acı haber geldi! 1 şehit

Tunceli'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışma da 1'i şehit 2 asker yaralandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:02
Tunceli'den acı haber geldi! 1 şehit

Tunceli kırsalında gece gece yarısı PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada 1'i şehit 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler, olay yerinden helikopterlerle alınarak Elazığ'a getirildi. Askerlerden 2'si Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir asker ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Güvenlik güçlerinin bölgede hava ve karadan operasyonu sürdürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:02
  1. Tunceli
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