Tunceli'den acı haber geldi! 1 şehit

Tunceli kırsalında gece gece yarısı PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada 1'i şehit 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler, olay yerinden helikopterlerle alınarak Elazığ'a getirildi. Askerlerden 2'si Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir asker ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Güvenlik güçlerinin bölgede hava ve karadan operasyonu sürdürdüğü öğrenildi.