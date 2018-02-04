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Tunceli'de terör örgütü PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edilirken askeri kıyafetler, roket fişekleri ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

04 Şubat 2018 Pazar 21:03
Tunceli'de terör örgütü PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler tarafından operasyon yapıldığını, 5 sığınağın imha edildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklar içerisinde 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet büyük tüp, 1 adet piknik tüpü, 5 adet gaz lambası, 20 adet büyük el feneri, 2 adet gemici feneri, 210 çift mekap ayakkabı, 2 adet mont, 210 adet örgütsel kitap, 5 adet hızar motoru, 100 adet hızar ağzı, 2 çift spor ayakkabı, 230 adet ampul, 1 adet kamera, 5 adet kamera kaseti, 4 adet ses kayıt cihazı, 1 adet TV, 1 adet radyo, 26 adet ses kayıt kaseti, 50 adet çakmak gazı, 2 adet kamuflaj elbise, 1 adet çadır, 10 kilogram çivi, 1 top branda, 1 top sera naylonu, 2 top naylon, 8 adet mont (askeri), 8 adet parke (askeri), 600 adet diş fırçası ve macunu, 700 çift eldiven, 300 adet bere, 100 adet pantolon, 100 adet tişört, 50 adet termal içlik, 20 bin adet tütün kağıdı, 600 adet kalem, 100 adet not defteri, 300 adet çakmak, 4 adet uyku tulumu, çok miktarda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve mutfak malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 21:03
  1. Tunceli
  2. yaşam sığınak

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