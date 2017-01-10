Tunceli'de terör örgütlerinin 'kış üslenmesi'ne ağır darbe!

Tunceli'de gerçekleştirilen 330 operasyonda, aralarında İçişleri Bakanlığınca açıklanan "arananlar teröristler listesi"nde yer alan 11 üst düzey PKK'lının da olduğu 105 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de terör örgütlerinin 'kış üslenmesi'ne ağır darbe!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 12:07
Bu haber 1.210 kez okundu

Türkiye'de terör örgütlerinin arazi yapısı sebebiyle kış üslenmesinde kullanmaya çalıştığı en önemli alanlardan olan Tunceli'de, güvenlik güçlerince geçen yıl gerçekleştirilen 330 operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde sorumluları olan 11 kişinin de yer aldığı 105 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, bu süreçteki tüm olumsuz hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen teröristlerin "girilemez" dediği Aliboğazı başta olmak üzere Kutuderesi, Ahpanos vadileri, Bali ve Çat deresi, Şişik ve Bezik ormanları, Dokuzkaya bölgeleri gibi teröristlerin kış üslenmesi ve eğitim yaptıkları pek çok noktaya başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, teröristlerin kentte "kış üslenmesi" için hazırladığı mağara ve sığınaklarda 40 tona yakın yiyecek malzemesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

 
EtiketlerPKKkış üslenmesiTunceli
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.