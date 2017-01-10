Tunceli'de terör örgütlerinin 'kış üslenmesi'ne ağır darbe!

Türkiye'de terör örgütlerinin arazi yapısı sebebiyle kış üslenmesinde kullanmaya çalıştığı en önemli alanlardan olan Tunceli'de, güvenlik güçlerince geçen yıl gerçekleştirilen 330 operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde sorumluları olan 11 kişinin de yer aldığı 105 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, bu süreçteki tüm olumsuz hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen teröristlerin "girilemez" dediği Aliboğazı başta olmak üzere Kutuderesi, Ahpanos vadileri, Bali ve Çat deresi, Şişik ve Bezik ormanları, Dokuzkaya bölgeleri gibi teröristlerin kış üslenmesi ve eğitim yaptıkları pek çok noktaya başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, teröristlerin kentte "kış üslenmesi" için hazırladığı mağara ve sığınaklarda 40 tona yakın yiyecek malzemesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.