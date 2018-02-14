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Tunceli'de terör operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik yaptığı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:20
Tunceli'de terör operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Bölge Müdürlüğümüzce Bölücü Terör Örgütünün şehir yapılanmasına yönelik ilimiz merkezli Elazığ ve Kastamonu illerinde müşterek olarak icra edilen operasyonlar kapsamında 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:20
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