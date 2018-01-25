Tunceli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ile DEAŞ'a yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları incelenen E.K'nin, harekatla ilgili devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlarla terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.